Prefeito Marcelo Iunes acompanha obras da secretaria de saúde

Gisele Ribeiro/PMC As obras vistoriadas irão melhorar o atendimento a saúde da população de Corumbá

Nesta terça-feira (30 de abril), o Prefeito Marcelo Iunes realizou uma visita técnica em algumas obras, acompanhado do Secretário Municipal de Saúde, Rogério Leite.

Entre elas, o primeiro lugar a ser vistoriado foi a reforma do Centro de Referência da Saúde da Mulher, que foi retomada recentemente. Para o chefe do executivo municipal,“Após mais de três anos parado conseguimos retomar essa obra, ano passado foi aberta uma licitação, e semana passada foi liberada o início da obra, então hoje vim aqui ver e estou bastante contente em ver várias pessoas trabalhando. Aqui vai funcionar um Centro, moderno, amplo, ofertando vários serviços que as mulheres precisam”, destaca.

Entre os serviços a serem oferecidos pelo Centro haverão: obstetrícia, mamografia, ultrassom, ginecologia, pré-natal, programa de controle do câncer de colo uterino, odontologia, psicologia, nutricionista, serviço social, planejamento familiar e teste do pezinho.

Outra obra a ser vistoriada pelo Prefeito Marcelo Iunes foi a construção do novo Pronto Socorro, com 30 novos leitos, para atendimento de urgência e emergência. Conforme Iunes, “Uma obra limpa, segura, organizada, sem entulho. O serviço está dentro do cronograma, ano que vem vamos entregar essa obra que é um sonho da população corumbaense”, pontua.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, “A retomada da obra do Centro de Saúde da Mulher reforça o compromisso da administração com a saúde e o bem estar da população, que irá elevar Corumbá a um outro patamar de gestão. E sobre a construção do Pronto Socorro, o apoio do Governo do Estado foi fundamental, pensamos em todos os detalhes para atender melhor a população, desde a porta de acesso”, conclui.