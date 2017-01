Prefeito irá exigir das empresas de transporte público melhorias no serviço

Deurico/Capital News segundo prefeito no primeiro trimestre de 2017 haverão 100 novos ônibus em circulação

A população reclama da demora do transporte público, lotação, dificuldade em aguardar o transporte, insegurança, carência de ônibus, entre diversas outras reclamações. Na manhã desta terça-feira (10), o prefeito Marquinhos Trad anunciou que irá exigir das empresas de transporte público melhorias no serviço.



De acordo com o prefeito, “pegar um transporte público na Capital é um constrangimento, pois não há local de espera adequado e o ônibus sempre atrasa”, afirma Marquinhos.



Existem 3.600 pontos de ônibus em Campo Grande, sendo que, a maioria deles não tem cobertura, bancos e alguns se encontram em ruas sem asfalto, o que causa transtorno a população. O alto valor da tarifa para a utilização de transporte público é outro transtorno que a população sofre, pois o serviço não corresponde com o valor pago pelos passageiros.



Dos 586 ônibus em circulação apenas 20 não tem ônibus de elevação para atender aos deficientes físicos, o que dificulta a locomoção dos mesmos pela cidade. Além dos terminais em decadência, sem água, banheiros danificados. Ainda segundo Marquinhos, para colocar cobertura o custo é de R$ 1.100,00.



Com as contas em atraso da Prefeitura em R$ 370 milhões, o prefeito Marquinhos Trad, pede, mais uma vez, paciência aos Campo Grandenses, pois diz que irá trabalhar para solucionar todos os problemas da cidade. "Nós vamos terminar os nossos mandatos com os problemas de campo grande todos resolvidos", pontua o prefeito.



Marquinhos diz que não vai conversar com as empresas, mas sim, cobrar delas um serviço referente ao valor pago em tarifa para o uso do transporte coletivo, segundo ele, "vou exigir deles a vinda de novos ônibus, alias, já devem estar chegando 100 novos ônibus que foram solicitados, sendo 10 deles com ar condicionado e outros com climatizador, e que já estarão em funcionamento no primeiro trimestre de 2017”, concluiu.