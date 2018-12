Prefeito e secretário de Ladário tentam revogação ou reversão de prisão

Arquivo/DiarioOnline De acordo com sua defesa, Carlos Ruso (PSDB) tem problemas de saúde e precisaria cumprir pena domiciliar

As defesas do prefeito de Ladário, Carlos Anibal Ruso Pedrozo (PSDB) e do secretário de Educação, Helder Paes dos Santos, entraram com pedido de revogação ou reversão de seus mandados de prisão. Os dois estão detidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Campo Grande, no dia 26 de novembro, junto com mais sete vereadores, envolvidos em suposto esquema de “Mensalinho” praticado na administração municipal.

A defesa do prefeito Carlos Ruso, defende que ele é réu primário, possui residência fixa, família constituída e nunca teve qualquer outro problema com o Poder Judiciário. Dentro de seu argumento, os advogados também alegam que ele é idoso, e sofre de problemas de saúde. Por conta destes motivos, a defesa pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Já a defesa do secretário de Educação, Helder Paes, pede medida cautelar de substituição da prisão prisão preventiva, já que ele não ocupa mais o cargo político. Os advogados também alegam que nenhuma das gravações feitas envolvem o ex-secretário.

Dos vereadores presos, apenas a defesa de André Caffaro (PPS), entrou com pedido de liberdade para o político que supostamente recebia R$ 3 mil mensais do mensalinho da prefeitura.