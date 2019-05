Prefeito de Coxim decreta luto oficial de três dias pelo falecimento de Didi Spengler

Tamanho do texto

Conforme nota oficial divulgada pelo site da prefeitura de Coxim, em nome do Prefeito Aluizio São José, foi decretado luto oficial por três dias no município em razão do falecimento de Maria Guilhermina Spengler Mascarenhas, carinhosamente conhecida como Didi Spengler.

Ela faleceu domingo (19), em Campo Grande, aos 94 anos de idade.

O decreto 200/2019, disponível no link http://www.coxim.ms.gov.br/fotos/legislacao/2019/05/20/2019-05-20-020758/1.pdf informa ainda que os serviços públicos não serão suspensos, tampouco interrompidos no período.