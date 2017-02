Prazo para pagamento da segunda parcela do IPVA vence nesta semana

Quem parcelou o IPVA 2017 tem o prazo de pagar a segunda parcela até a sexta-feira (24). Conforme a assessoria do Governo do Estado, será oferecido desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança seja reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo.



A segunda parcela vence no dia 24 de fevereiro, 31 de março a terceira, 28 de abril a quarta e 31 de maio a última parcela. A pessoa que não estiver com o boleto pode imprimir a segunda via pela internet.



Para tirar qualquer dúvida, o proprietário do veículo deve comparecer às Agências Fazendárias (Agenfas), com documentos pessoais. A Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA fica em Campo grande, avenida Fernando Correa da Costa, 858, das 7h30, às 13h30.