Prazo para inscrição no Desfile da Independência termina dia 30

O prazo para entidades se inscreverem para participar do Desfile da Independência, no dia 7 de setembro termina na próxima segunda-feira (30). A inscrição deve ser feita na Semed (Secretaria Municipal de Educação). O evento está sendo estruturado pela comissão organizadora para marcar mais um 7 de Setembro em Dourados, informou a assessoria de imprensa.

Entidades, associações, grupos culturais e outros interessados devem se dirigir à Secretaria, no Núcleo de Educação Física. O horário para se inscrever é das 8h às 13h.

O tema do Desfile em Dourados nesta edição será “Independência se constrói com Educação”. O tema foi direcionado pela Semed com o foco em celebrar historicamente a Independência do Brasil e contribuir para a expressão cívica de diferentes segmentos da população, detalha o Executivo municipal por meio da assessoria.

Mais informações sobre as inscrições para o evento podem ser obtidas pelo telefone: 3411-7669. A Semed é situada no Pavilhão de Eventos Dom Teodardo Leitz, ao lado da prefeitura.