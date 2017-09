Prazo para deixar caderneta de vacinação em dia termina hoje

É nesta sexta-feira (22) o último dia da campanha de multivacinação 2017, promovida pelo Ministério da Saúde, em todo o país. A vacinação ocorre em postos de saúde até o fim da tarde. O alvo da campanha são crianças menores de cinco anos, crianças de nove anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos. No entanto, adultos também podem se vacinar.





Divulgação/PMCG Campanha começou no dia 11 e dia 16 foi o "Dia D"

A ação que tem por objetivo atualizar a situação vacinal da população começou dia 11 deste mês e no sábado (16) foi o "D", quando todos os postos abriram para facilitar o acesso do público às vacinas.



Treze vacinas, para crianças, e oito, para adolescentes, estão à disposição da população. A campanha publicitária deste ano trouxe o slogan “Todo mundo unido, fica mais protegido”, chamando pais e responsáveis para a mobilização. São peças de TV, rádio, com veiculação nacional, internet, além de banners e cartazes que serão distribuídos nos postos de vacinação.



As vacinas oferecidas são:

BCG (formas graves de tuberculose);

Hepatite A;

Penta Valente/DTP (hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenzae B);

Hepatite B;

VIP/VOP (vacina contra a poliomielite);

Rotavírus humano;

Pneumocócica 10 valente;

Meningocócica C conjugada;

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola);

Tetraviral (sarampo, caxumba, varicela e rubéola) ou tríplice viral + varicela (atenuada);

dT (difteria e tétano);

dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular);

HPV (papiloma vírus);

Febre amarela



Para vacinar é preciso apresentar a caderneta de vacinação, o Cartão SUS e o número do prontuário da rede municipal de saúde.