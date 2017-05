Prazo de inscrições em concurso da UEMS termina nesta sexta-feira (12)

Termina nesta sexta-feira (12) o prazo de inscrições para o concurso pública da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) que oferece 57 vagas em cargos de nível médio e superior.

Divulgação Remuneração varia de R$ 1.572,95 a R$ 2.246,88



Conforme o edital há vagas para, auxiliar de laboratório de Biologia e de Química (6), assistente administrativo (25), designer gráfico-arte finalista (1), técnico em agropecuária (2), administrador de redes (1), analista de sistemas (1), contador (1) e técnico administrativo (21).



As vagas são para as unidades de Aquidauana, Amambai, Cassilândia, Campo Grande, Dourados, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Coxim.



A carga horária do trabalho é de 40h semanais e a remuneração varia de R$ 1.572,95 a R$ 2.246,88, dependendo do cargo escolhido. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até as 17h (horário de MS) no site www.fapems.org.br .