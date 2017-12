Praça Ari Coelho passa por reforma

Tamanho do texto

Assessoria/Divulgação

A Praça Ari Coelho, localizada na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande está em reforma. O local está interditado desde o dia 17 novembro e passa por obras de revitalização dos banheiros para melhor atender a população. Cerca de 500 pessoas utilizam os banheiros diariamente, informou a prefeitura.

A Praça Ari Coelho, possui 10 mil metros quadrados e a obra está prevista para ser entregue este mês.

O local é utilizado por todas as classes sociais, seja para descanso, passeio, leitura e utilização de um parque infantil. No entanto muitos usuários esperam pelo transporte público que os conduzem ao local de trabalho.

Para os idosos, foi construída uma área com academia ao ar livre e mesinhas de dama e xadrez, divulgou.

O local possui cinco entradas e fica aberto ao público das 6h às 20h. “E agora no final do ano estendemos o funcionamento até às 22h, por que o comércio local está com um horário especial para este final de ano”. Enfatiza a secretária municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.