Possível venda da UFN3 cai como presente para comerciantes e investidores da cidade

Divulgação/Assessoria A UFN3 poderá ser vendida e aquecera os negócios da cidade

A Petrobras anunciou ontem (14), que a UFN3 poderá ser vendida, noticia que anima investidores e comerciantes de Três Lagoas, a terceira maior cidade do Estado e que vinha desacelerada e sem investimentos mássicos, o que preocupava e muitos os comerciantes locais.

A obra foi paralisada em setembro de 2014, teve um investimento de R$ 3,2 bilhões e está com 82% da planta concluída.

O grupo russo se manteve interessado na compra da UFN III e após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, que suspendeu o parecer individual do ministro Marco Aurélio que dificultava a venda de parte dos ativos da Petrobras, as tratativas foram retomadas e de acordo com o secretário de desenvolvimento econômico, Jaime Verruck, nesta quinta-feira (14) representantes da Acron junto ao diretor presidente da MS Gás, Rudel Espíndola Trindade Junior, se reuniram no Rio de Janeiro (RJ) e organizam visitas à Três Lagoas e à sede do governo de Mato Grosso do Sul.

No documento divulgado pela estatal, eles também esclarecem que as fábricas de Três Lagoas e Araucária serão vendidas juntas e o comprador também terá que se responsabilizar pela compra de gás natural para abastecer a UFN 3, que consome 2,2 milhões³ por dia. O novo dono poderá adquirir o combustível da Petrobras ou da própria Bolívia.