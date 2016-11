Pós-graduação em Segurança da Informação é disponibilizado pelo Senac para 2017

Empresas estão cada vez mais estruturando as áreas de Segurança da Informação, com isso os profissionais que desejam se preparar para esse segmento, tem atenção do Senac, que lança a pós-graduação a distância em Segurança da Informação para o primeiro semestre de 2017.



O objetivo do curso é preparar profissionais para melhorar a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações trafegadas pelos indivíduos e empresas, a fim de construir um ambiente estritamente seguro onde a informação é o bem mais importante.



Com a finalidade de formar profissionais capazes de desenvolver metodologias, processos e procedimentos para a proteção e a governança das questões de segurança da informação das organizações, de modo a aplicar padrões de mercado e políticas de segurança.



A especialização em Segurança da Informação, ministrada pelo Senac EAD, é voltada para graduados nas áreas de computação e para interessados nesse segmento. O curso prevê diversas situações de ensino nas quais o conteúdo é trabalhado de forma contextualizada no ambiente virtual de aprendizagem.



Durante a especialização a distância, os conhecimentos prévios dos alunos também são aproveitados como ponto de partida para a construção de novos aprendizados.



As inscrições estão abertas até 2 de março de 2017. Para outras informações basta acessar o site do Senac EAD em www.ead.senac.br. Há também uma programação diversificada de cursos presencias que pode ser conferida em www.senac.br.



Serviço

Pós-graduação em Segurança da Informação

Investimento: R$ 6.649 – 18 parcelas de R$ 369,39 no boleto bancário (sujeitas a reajuste a partir da 13ª parcela).

Desconto de 20% para comerciários e dependentes

Duração: 18 meses (360h)

Taxa de inscrição: R$ 20

Inscrições exclusivamente pelo site: http://www.ead.senac.br/pos-graduacao/