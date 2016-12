Por decreto, Bernal autoriza pacote de aumentos de ônibus, água e esgoto

Deurico/Capital News Decretos autorizaram aumentos nos transportes urbano e interestadual e na tarifa de água e esgoto

A 29 dias do fim do seu mandato, o prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, autorizou por decretos aumentos, nesta sexta-feira (2), que vão impactar no bolso do cidadão campo-grandense: água, esgoto, transporte coletivo e a tarifa de embarque na rodoviária.

Deurico/Arquivo Capital News Bernal publicou decretos autorizando reajustes nesta sexta-feira

Desses aumentos, o do transporte coletivo já passa a valer na próxima segunda-feira (5). Todos os outros entram em vigor em janeiro. Os decretos já foram publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).



A tarifa de água e esgoto terá reajuste de 8,47% a partir de 3 de janeiro. Já o passe no transporte coletivo passará de R$ 3,25 a R$ 3,53. Na linhas executivas, o valor chegará a R$ 4,30.



De acordo com o prefeito Alcides Bernal, o aumento no passe corresponde à correção inflacionária.

Em algumas datas festivas, o valor da passagem tem desconto e será de R$ 1,40 (40% do valor da tarifa convencional). As datas especiais são Dia do Trabalho, Dia das Mães, dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo.



RODOVIÁRIA

Quem for viajar para outra cidade, também vai sentir no bolso o aumento. A partir de 1º de janeiro, quem for pegar um ônibus na rodoviária vai arcar com um reajuste de 10,97% nas tarifas de Embarque e de Acostamento do Terminal Rodoviário.



OUTRO LADO

No mês passado, Bernal havia anunciado que iria congelar a tarifa e encaminhou à Câmara um projeto de isenção de imposto para as empresas concessionárias com esse objetivo, mas acabou sendo convencido de que precisaria conceder o reajuste inflacionário.



Bernal alega que o aumento é necessário para poder exigir das empresas de ônibus melhoria na qualidade do serviço prestado à população.



Além disso, o prefeito argumenta Prefeitura pleiteia um recurso do programa Pró-Transporte, do Governo Federal, para a renovação de parte da frota, mas depende de contrapartida das empresas concessionárias do transporte coletivo. Com a contrapartida, Campo Grande receberia 79 novos ônibus.

