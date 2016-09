População em massa prestigia Desfile na Capital e aproveitam para protestar

Deurico/Capital News Izabel pede pelo retorno dos Militares ao país

Desfile de 7 de setembro na Capital que aconteceu na manhã desta quarta-feira (7), na Capital por volta das 9h foi marcado por protestos e presença em massa de pessoas que prestigiaram o tradicional evento militar.

Deurico/Capital News Carlos Marun

Na abertura do Desfile um grupo de pessoas ao ouvir o nome do deputado Federal Carlos Marun (PMDB) vaiaram em protesto a seu apoio ou Eduardo Cunha (PMDB), assim como vaiaram o atual prefeito Alcides Bernal (PP) presente no palanque das autoridades.



O desfile foi prestigiado por muitas famílias e pessoas que gostam de participar deste evento cívico que neste ano surpreendeu as autoridades com a presença de aproximadamente 22 mil pessoas, conforme a Defesa Civil.

Deurico/Capital News Governador elogiou a presença de aproximadamente 22 mil pessoas no Desfile

O governador Reinaldo Azambuja comentou sobre o grande número de pessoas presentes. “Fico feliz em ver a presença em massa da população. Neste ano podemos ver um número muito maior do que nos anteriores” elogiou Azambuja.



No meio dos expectadores havia alguns grupos que carregavam bandeiras em forma de protestos dos mais diferentes temas. Havia um pequeno grupo que pediu pelo retorno dos militares ao Poder, como foi o caso de Izabel Cristina Costa, 50 anos, que gritavam que a Constituição foi rasgada e que é apartidária, mas que gostaria do retorno dos militares ao poder.



Amante dos Desfiles de 7 de Setembro, Arlete Braz, afirmou estar gostando do evento e que só não esteve presente no ano passado, mas que adora assistir. Ela também comentou que não concorda com o desrespeito durante a solenidade e que não gostou das vaias ocorridas no começo da solenidade.

Deurico/Capital News Bernal diz que vaias foram por causa da corrupção e apoiadores de Cunha

Um dos vaiados, o prefeito Alcides Bernal comentou o fato afirmando que não era para ele. “Estas vaias com certeza foram para quem estão envolvidos na Lama Asfaltica, Coffe Break e que defendem o Cunha” afirmou o prefeito Bernal que saiu logo em seguida ao término do Desfile, acompanhado do vereador Cazuza.

Deurico/Capital News Mansour Karmouche

Também presente o presidente da OAB no Estado afirmou “É democracia e todo mundo que exerce a cargo público esta sujeito a elogios ou críticas” afirmou o presidenta da AOB no Estado, Mansour Karmouche.

Deurico/Capital News Comandante apoia protestos dizendo que faz parte da democracia

“A intervenção Militar nunca esteve em pauta e agora já é tarde e resolvida esta questão. Temos que comemorar a maturidade da política brasileira. Protestar faz parte, isto para todas as instituições” General Paulo Humberto Cesar de Oliveira, Comandante Militar do Oeste.



Logo após o final do Desfile que trouxe os carros militares e diversas entidades um grupo tomou o local e novo protesto começou.