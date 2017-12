Pontos de conversão nos altos da Avenida Afonso Pena são sinalizados

Tamanho do texto

Divulgação / PMCG A sinalização vai evitar acidentes

Altos da Avenida Afonso Pena recebe sinalização horizontal nos seis pontos de conversão. O serviço está sendo feito pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) desde a última quinta-feira (21).

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, as vias com canteiros centrais geralmente possuem um tráfego intenso de veículos. O fluxo aumenta a probabilidade de acidentes ao serem realizadas quaisquer tipo de manobras.

“São inúmeras as reclamações dos motoristas que não têm certeza sobre qual a forma correta para fazer o retorno. Essa manobra as vezes pode ser perigosa. Por isso a necessidade de sinalizá-las, a fim de orientar quem trafega pelo local”, justifica Janine.