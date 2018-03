Ponte em Guia Lopes da Laguna deve ficar pronta em 90 dias

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues Estrutura deve ser entregue nos próximos 90 dias

A ponte de concreto sobre o rio Santo Antônio será entregue nos próximos 90 dias, de acordo com o governador Reinaldo Azambuja. A informação foi anunciada no aniversário de Guia Lopes da Laguna, nesta segunda-feira (19). A antiga estrutura desabou em efeito dominó em janeiro de 2016.

“Em 60 ou, no máximo, 90 dias entregamos pronto, dando fluxo de tráfego, e na sequência uma pavimentação asfáltica para dar tranquilidade para a população”, afirmou. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 4,2 milhões.

Azambuja verificou a obra, que já passou por teste. Os pilares e as cabeceiras suportaram a forte correnteza do rio, que subiu mais de quatro metros na região devido a um temporal. A nova ponte tem 12 metros de largura, 80 metros de comprimento, uma passarela e duas pistas.

O desabamento da ponte havia isolado regiões de produção agropecuária, incluindo os assentamentos Rio Feio e Retirada da Laguna.

Outras obras

A travessia de concreto sobre o rio Santa Tereza, na rodovia MS-382 foi inaugurada nesta segunda-feira (19). Com 50 metros de extensão por 10 metros de largura, a ponte custou R$ 1,8 milhão.

Além disso, foram autorizadas obras de pavimentação e drenagem. Azambuja também assinou um de compromisso para celebração do convênio para edificação de monumento em homenagem a José Francisco Lopes, herói do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai.