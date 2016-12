Polícia Civil divulga balanço de ações realizadas durante 2016

Maikon Leal/Coxim Agora Balanço geral referente a ações realizadas durante o ano de 2016

De acordo com os dados divulgados pela instituição com relação aos meses de janeiro a novembro de 2016, as delegacias de Polícia Civil do Estado apresentaram números expressivos, totalizando 231.625 mil atendimentos para registros de ocorrências, dos quais mais de 150 mil referem-se a fatos comuns, passíveis de se converterem em procedimentos policiais.



Na repressão ao tráfico de drogas, os números são ainda mais relevantes, totalizando a soma de 277 toneladas de drogas apreendidas (percentual expressivo em nível nacional). Foram recuperados 4.666 mil veículos furtados e roubados, lavrados mais de 11 mil autos de prisão em flagrante e cumpridos mais de 6.600 mil mandados de prisão e apreensão.



No atendimento especializado às mulheres, somam-se mais de 7 mil ocorrências registradas na Casa da Mulher Brasileira e mais de 5.200 procedimentos instaurados.



Garantir a proteção à criança e ao Adolescente tornou-se também, foco da Polícia Civil no ano de 2016. Através do “disque 100” foram recebidas 196 denúncias dos mais diversos crimes, sendo que destas, mais de 130 ocorrências viraram procedimentos policiais.



Na comparação realizada pelo Departamento responsável na Polícia Civil, no ano de 2010 foram investidos R$ 759.506,84 (setecentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).



Já em 2016 foram destinados a Polícia Civil, um total R$ 4.131.196,92 (quatro milhões cento e trinta e um mil, cento e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), ou seja, tivemos um aumento superior a 500% em investimento por parte do governo/MS na Polícia Civil.