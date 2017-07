Polícia Civil cria Grupo de Operações e Investigações para atuar em crimes complexos

A delegacia de Polícia de Mato Grosso do Sul criou um Grupo de Operações e Investigações (GOI), com o foco em atuar em investigações preliminar de crimes complexos. No Diário Oficial do Estado desta terça-feira (18) foi publicado o decreto com a estrutura e atribuições da unidade.

A base será compostar com cerca de 29 policiais civis, contendo um delegado que coordenará o grupo e um chefe de operação, mais ou 27 policiais. Segundo o delegado geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas, o GOI substituirá o atual Setor de Investigações Gerais (SIG).

A resposabilidade do grupo será de realizar investigações preliminares em locais de crimes maior complexibilidade, onde serão feitos relatórios sobre as diligências, análises e investigações que serão enviadas às delegacias destinadas para realizar e dar continuidade às investigações.

A equiepe será composto por servidores integrantes da carreira de delegado, da categoria funcional investigador de Polícia Judiciária e das categorias funcionais das carreiras que compõem a Polícia Civil de MS e o ingresso no grupo será feito mediante análise do perfil profissional e capacitação, avaliação psicológica e investigação social.