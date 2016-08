PMA resgata filhote de coruja buraqueira em apartamento na Capital

Tamanho do texto

Divulgação/PMA Animal pousou na janela da residência no final da manhã

Uma situação inusitada marcou a manhã de uma moradora de 36 anos, residente em um apartamento localizado no Residencial Dominica em Campo Grande após encontrar um filhote de coruja dentro do local.





A moradora acionou os Policiais Militares para recolherem o animal e encaminhar ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). Segundo os agentes a coruja, um filhote de buraqueira (Athene cunicularia) pousou na janela do apartamento, e em seguida, caiu para dentro da residência.



A coruja-buraqueira é uma ave strigiforme da família Strigidae. Com o nome científico cunicularia (“pequeno mineiro”) recebe esse nome, pois vive em buracos cavados no solo. Costuma viver em campos, pastos, restingas, desertos, planícies, praias e aeroportos.



Também é conhecida pelos nomes de caburé, caburé-de-cupim, caburé-do-campo, coruja-barata, coruja-do-campo, coruja-mineira, corujinha-buraqueira, corujinha-do-buraco, corujinha-do-campo, guedé, urucuera, urucuréia, urucuriá, coruja-cupinzeira (algumas cidades de Goiás) e capotinha.