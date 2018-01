PMA monitora cardumes em 120 km e combate pesca predatória no rio Paraguai

Durante fiscalização fluvial no rio Paraguai, na operação piracema, Policiais Militares Ambientais de Porto Murtinho apreenderam diversos petrechos de pesca ilegais. A operação monitorou cardumes, em prevenção à pesca predatória, especialmente, praticada por paraguaios na região de fronteira. O policiais percorreram 120 km de rio, desde a cidade de Porto Murtinho até a foz do rio Apa, informou a assessoria de imprensa da PMA.

De acordo com a polícia, durante a fiscalização ocorrida ontem (4) e hoje (5), a equipe localizou e retirou do rio, cinco espinhéis, com vários anzóis, 32 anzóis de galho e cinco bóias com anzóis, que estavam armados no curso d’água.

Os proprietários dos materiais ilegais não foram localizados. Durante a retirada dos petrechos foram soltos alguns peixes que estavam vivos presos aos petrechos.