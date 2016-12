PMA de Corumbá ministra palestra sobre degradações ambientais para crianças e adolescentes evangelizadores

Divulgação Temas debatidos envolveram diversas questões ambientais para conscientização dos participantes

Os temas debatidos durante a palestra envolveram desmatamentos sem que se realizem as práticas de conservação do solo, causando erosões, desmatamentos de matas ciliares, drenagem de áreas de várzeas, agricultura sem se observar as medidas preventivas adequadas, instalações de ranchos pesqueiros e outras atividades turísticas sem licenciamentos ambientais e as conseqüências dessas degradações para a economia e para a qualidade de vida humana, entre outras.



Os Policiais trataram ainda dos trabalhos realizados pela PMA no sentido de minimizar esses problemas, tanto na parte repressiva, mas principalmente, no desenvolvimento da Educação Ambiental.



A importância desse trabalho com essas crianças e adolescentes, que têm trabalhos com outras pessoas, é que eles se tornam multiplicadores das idéias e ações conservacionistas, como forma de conservação de qualidade de vida.