Plano de atividades da Caravana da saúde é aprovado para atender escolas

O plano das atividades do Programa Caravana da Saúde, etapa 2018, foi aprovado e vai atender aos alunos das escolas públicas de Mato Grosso do Sul. Foi publicada nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial do Estado, a resolução CIB N. 13/2018, que garante a implementação das ações. O plano de atividades foi aprovado no dia 16 deste mês, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

A CIB é espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, caracterizando-se como instância de negociação e pactuação quanto aos aspectos operacionais da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Representantes dos municípios e do Estado participam da composição.

Esta edição da Caravana da Saúde vai atender estudantes da rede pública, com exames oftalmológicos e auditivos, e mulheres, com exames preventivos de câncer de mama e útero. Os alunos com problemas de audição e visão receberão aparelhos e óculos. A data para o início dos atendimentos não foi divugada.

“Vamos atender também às escolas públicas que possuem alunos com problemas de visão e audição. Hoje, 15% do baixo rendimento escolar dos alunos da rede pública é em decorrência de problemas de saúde relacionados a esses sentidos”, disse governador Reinaldo Azambuja, em ocasião anterior, ao justificar a necessidade de realizar mais uma edição do programa.

“A Caravana da Saúde faz parte do governo e é uma ação que alcançou não só Campo Grande, como todos os municípios do interior. Todas essas melhorias estão dentro da proposta da Caravana da Saúde e que serão implementadas durante o ano todo”, confirmou o secretário de Saúde Carlos Coimbra, ao falar das ações, no início de sua gestão frente a pasta.