Pista de patinação no gelo instalada na Praça Antônio João encerra nesta quarta-feira

A. Frota Pista de patinação encerra nesta quarta-feira (28)

A pista de patinação no gelo, instalada na Praça Antônio João, que foi uma das atrações do Dourados Brilha, vai funcionar até nesta quarta-feira (28). Desde o dia 1º de dezembro milhares de crianças de Dourados e cidades da região, formaram filas para disputar uma vaga no brinquedo oferecido pela prefeitura gratuitamente.

Até o fim desta semana, a empresa responsável pela pista vai começar a desmontar a estrutura, que recebeu, em média, 300 crianças por noite durante a programação do Dourados Brilha.



O prefeito Murilo em parceria com os empresários do comércio local criaram o Dourados Brilho como forma de proporcionar um clima de Natal na cidade e incrementar as vendas. De acordo com a Guarda Municipal, a Praça Antônio João recebeu um grande público durante o evento que teve encerramento no dia 22. Pelas estimativas da Guarda Municipal, nos dias da semana, de segunda a sexta-feira, passaram em média, pela praça aproximadamente três mil pessoas por noite.



A pista de patinação no gelo vai funcionar até quarta-feira, das 18h às 22h.