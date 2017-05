Perto de completar um mês, campanha contra gripe já vacinou mais de 76 mil

Assessoria/Sesau Dia D de imunização será realizada em 68 unidades de saúde neste sábado

Mais de 76 mil pessoas foram imunizadas contra a Gripe, em Campo Grande, desde o início da campanha de vacinação. Os números foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio de Boletim de Vacinação divulgado nesta sexta-feira (12).



De acordo com os números levantados pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE), do total de pessoas imunizadas, 35.562 são idosos com mais de 60 anos. Outros 20.503 são crianças de seis meses a menores de cinco anos. Já as gestantes somam 3.505, enquanto o número de mulheres que se vacinaram em até 45 dias após o parto foi de 778. Profissionais da saúde totalizam 9.368 vacinados.



Também foram vacinados 1.750 professores, 477 indígenas, 51 agentes prisionais e 4.250 portadores de doenças crônicas. Em Campo Grande a campanha teve início no dia 18 de abril em Campo Grande e será realizada até dia 26 de maio, data prevista pelo Ministério da Saúde para encerrar a vacinação em todo o país. Neste sábado será realizado o Dia D da campanha.



Para serem imunizados, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).



Além dos documentos exigidos para todos, integrantes de cada grupo de risco devem apresentar documentos diferentes que comprovam a necessidade em tomar a dose. No caso dos profissionais de saúde, devem apresentar a carteira do conselho ou holerite. Já as gestantes quem deu a luz recentemente deve estar munida do cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação. Os indígenas precisam apresentar o cadastro na SESAI.



Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.



Dia D

Unidades básicas de saúde da Capital estarão abertas a partir das 7h30 deste sábado (13) para o ‘Dia D’ da campanha de vacinação contra Gripe. As doses serão aplicadas em 68 unidades de saúde, somente para as pessoas que fazem parte dos grupos de risco. A expectativa é de que 40 mil pessoas sejam vacinadas.



As doses estarão disponíveis em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) e de UBSF (Saúde da Família), além das UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, Vila Almeida na unidade móvel instalada na Praça Ary Coelho. A imunização será realizada, sem intervalo, até 17h.