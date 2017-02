Pela primeira vez Agepen será dirigida por agente penitenciário

Deurico Ramos/Capital News Aud de Oliveira Chaves afirma que projetos receberão continuidade

Pela primeira vez, na história da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), um agente penitenciário assume o cargo interinamente de diretor-presidente. Aud de Oliveira Chaves foi apresentado nesta quarta-feira (8), na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).



O agente trabalha há 17 anos como funcionário de carreira da agência penitenciária. Com a ocupação do cargo, o profissional afirma que as decisões para que ocorram mudanças na segurança já estão sendo tomadas. “O governador colocou um servidor de carreira, já é um grande passo. Estamos selecionando nossa equipe com pessoas técnicas que vão dar respaldo par a direção geral e esses são os primeiros passos. O governador orientou que haja transparência e escolha servidores corretos para funções corretas”, afirma Aud.



A reivindicação para que um agente ocupasse o cargo é antiga entre os servidores. Nesta nova etapa, os projetos também incluem visitas periódicas em unidades penais para encontrar irregularidades e trabalhar em cima de melhorias. “Espero ter o apoio dos meus colegas para fazer uma boa gestão. Vamos fiscalizar e pesar até marmitex que será distribuída. Hoje temos uma equipe séria para fiscalizar a entrada de alimentos e superfaturamento de compras. São coisas que estão sendo apuradas e a Agepen dará o apoio para os órgãos que estiverem investigando, cabe a eles dar uma solução e punir se tiver um culpado”, comenta.



Aud de Oliveira afirmou que é a favor das forças armadas atuarem no presídio para ajudar no serviço caso necessário. A decisão está sendo dialogada com o Exército Brasileiro e secretaria. “Nós pretendemos usar da melhor forma possível, se for necessário provavelmente o secretário vai nos autorizar. Tudo vai depender do governador e do secretário”, afirma.



Entre as prioridades na gestão, o novo diretor-presidente pretende continuar projetos da gestão anterior e criar outros que possibilitem a ressocialização. Ailton Stropa Garcia pediu demissão para que as investigações do Gaeco ocorram sem dificuldades.





Deurico Ramos/Capital News O secretário falou sobre expectativas para esta nova etapa

Conforme o secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, Aud chega a um momento importante em que o sistema penitenciário vive uma grave crise nacional. “Mato Grosso do Sul graças a Deus e graças ao trabalho organizado, a penitenciária, Polícia Militar e todas as forças de segurança seguem em clima de tranquilidade. Esperamos que novo servidor possa formar uma boa equipe e com sua experiência produzir um bom trabalho na ressocialização, na recuperação e na manutenção das custódias dos presos que é de responsabilidade do estado”, fizaliza Barbosa.



Até a quinta-feira (9), Ailton Stropa continua com o nome no cargo até a publicação do Diário Oficial divulgando Aud de Oliveira Chaves como diretor-presidente interinamente. A substituição pode durar até 90 dias, após o prazo o agente penitenciário pode ser nomeado.