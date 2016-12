Pedido de refúgio é formalizado na Polícia Federal

Diário Online Boliviana pode continuar no Brasil

Foi formalizado o pedido de refúgio de Celia Castedo Monasterio, funcionária da Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia (Aasana) pela Polícia Federal. O caso aconteceu na segunda-feira (5).



O documento foi encaminhado para Brasília e resposta pode acontecer em um ano, enquanto isso a funcionária pode permanecer no Brasil. De acordo com Diário Online, se o pedido for negado ela deixará o país.



A boliviana foi suspensa por suspeita de negligência na quinta-feira (1º). Ela garante que avisou sobre a pouca quantidade de combustível, o voo estava estimado com duração de 4h22. Ainda de acordo com o site, a Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, em coordenação com as procuradoras Gabriela Tavares e Maria Olívia, vai solicitar aos órgãos federais competentes as medidas cabíveis, conforme as normas internacionais e o direito brasileiro, segundo nota da assessoria de comunicação da Procuradoria.



Amanhã, quarta-feira (7), procuradores brasileiros participarão de reunião de trabalho com membros dos Ministérios Públicos boliviano e colombiano, para se inteirar dos trabalhos de investigação. Celia Monasterio afirma que foi perseguida no país onde mora. Ela permaneceu na Procuradoria até mais de 21h de segunda-feira (5).