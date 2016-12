PDT sob nova direção em Campo Grande

Fotos Divulgação Reunião hoje confirmou Odilon Jr. presidente local do PDT

Em reunião da executiva regional sob comando do presidente da sigla, o deputado federal Dagoberto Nogueira, o PDT decidiu hoje renovar todos os seus diretórios municipais em Mato Grosso do Sul cujas provisórias terão incumbência de realizar convenções no início do ano. Em Campo Grande, a presidência do partido ficará a cargo do advogado e vereador eleito Odilon de Oliveira Júnior. Ele substitui seu colega advogado Yves Drosghic, que deve assumir a tesouraria do diretório e, conforme informou ao Blog, cogita disputar uma vaga de deputado estadual em 2018.

