Paulo Cezar dos Passos é eleito vice-presidente regional do CNPG

CNPG Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, foi eleito vice-presidente regional do Centro Oeste

A nova presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG) foi divulgada nesta quarta-feira (23). Por aclamação, o Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, assumirá o cargo em junho, substituindo o Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis.

Também foram eleitos os vice-presidentes regionais do CNPG.O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, foi eleito vice-presidente regional do Centro Oeste. “É uma grande honra ser escolhido pelos meus pares como vice-presidente do CNPG, representando a região Centro-Oeste”, afirmou.

Composição

Também foram eleitos os vice-presidentes regionais Antônio Sérgio Tonet (Sudeste), Cleandro Alves de Moura (Nordeste), Fabiano Dallazen (Sul), Airton Pedro Marin Filho (Norte) e Leonardo Roscoe Bessa (MP da União).

O CNPG congrega Procuradores-Gerais do Ministério Público de todas as unidades federativas do País e da União. O Conselho tem a função de debater pautas pertinentes ao MP, elaborar notas técnicas sobre questões jurídicas de relevância para a sociedade, defender a atuação dos promotores e procuradores de Justiça e promover o diálogo do MP com as diversas instituições da Justiça, além do Legislativo e do Executivo.