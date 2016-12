Paulo Antunes é o novo Diretor Nacional de Habitação da Caixa

Com a crise no País em todas as áreas, a Caixa Econômica Federal renova a diretoria nacional de habitação com um funcionário aqui do Mato Grosso do Sul. Paulo Antunes é funcionário do banco a 28 anos, sendo 16 deles como técnico bancário, e gerente geral de agências do Estado e 11 anos como Superintendente Regional do Mato Grosso do Sul. Há pouco mais de 1 ano foi transferido para Minas Gerais, onde assumiu como superintendente. A partir desta quarta-feira (28) em cerimônia realizada na Matriz da Caixa em Brasília, assumirá como novo Diretor Nacional de Habitação.

Deurico/Arquivo Capital News Paulo Antunes é o novo diretor habitacional da Caixa Econômica Federal



Em entrevista ao Capital News, Antunes diz que, "vejo como uma grande possibilidade de contribuir para o desenvolvimento de ações e programas habitacionais que possam colaborar para a melhoria de vida da sociedade, além dos impactos diretos e indiretos no desenvolvimento econômico do país".



Com a base adquirida no Estado em parceria com governo e prefeituras durante os 11 anos como superintendente regional, ele acredita que tem boa referência que pode ser utilizada para melhorias em todo o país. Quando o assunto são os objetivos a curto e longo prazo a serem trabalhados, ele pontua que é preciso realizar um bom diagnóstico dos principais programas e ações que já estão em andamento, para, a partir daí ouvir os principais agentes envolvidos e agir com esses insumos reais, os quais sejam necessários de forma propositiva diante das urgências e necessidades existentes.



Ainda segundo Paulo Antunes, "no dia da posse já estão programadas diversas reuniões com os principais gestores da diretoria e a partir daí, uma nova agenda deverá ser construída. Após realizar o diagnóstico da real situação sobre a área de habitação nacional, poderemos visualizar se existe ou não necessidade de novos programas ou incremento deste ou daquele", pontua Antunes.



A posição do novo diretor nacional de habitação da Caixa Econômica Federal é positiva apesar da crise no País, acredita que a construção civil é determinante para o crescimento sustentável de todos os países. Quando questionado sobre a possibilidade de o Brasil vivenciar uma crise parecida com a "bolha habitacional" que ocorreu nos Estados Unidos em 2006, Antunes diz que são situações diferentes em suas origens e fundamentos básicos, não havendo necessidade de preocupação nesse sentido.