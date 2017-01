Passe do Estudante tem prazo final de cadastramento e recadastramento dia 17 de janeiro

Reprodução/Agetran Aluno deve acessar o site da Agetran e cadastrar ou atualizar os dados para ter benefício concedido

Alunos da REME (Rede Municipal de Ensino) tem até o dia 17 de janeiro para realizar cadastro ou recadastramento pelo site da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), porém os sites informados em informativos entregues pelas escolas está errado.



Os sites para acesso são o www.agetran.ms.gov.br ou através do site da prefeitura municipal www.capital.ms.gov.br o aluno consegue encontrar o acesso para o site da Agetran. Porém é necessário ter cuidado ao acessar o site da Agencia Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), pois ao carregar a página, está disponível em destaque um informativo referente ao Passe Estudantil 2017, porém os links que constam na matéria não estão disponíveis, um te leva a uma página com “Servidor não encontrado” e a outra te leva à página inicial da Prefeitura da Capital.



De acordo com assessoria da prefeitura, os sites institucionais estão passando por reformulação, havendo reuniões com o Instituto Municipal de Tecnologia da Informação (IMTI) para solucionar estes e outros problemas referentes a acessos. Porém, as agências têm funcionamento de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, com isso, a assessoria se dispôs a tratar do caso na segunda-feira (9), veiculando no site da prefeitura, conteúdo informativo sobre o acesso ao cadastramento e recadastramento dos estudantes para o benefício do passe estudantil 2017.

O estudante deve acessar a página inicial da Agetran através do link: www.agetran.ms.gov.br e buscar um acesso que está na cor azul onde está escrito “Passe do Estudante”, sendo este o acesso correto que irá encaminhar o aluno para a área de cadastramento e recadastramento.