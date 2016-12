Passe de ônibus fica mais caro a partir de segunda-feira

Deurico Ramos/Capital News Alcides Bernal disse que reajuste é necessário para garantir solidez financeira às empresas

Tarifa foi reajustada de R$ 3,25 para R$ 3,53. O decreto autorizando o aumento já consta no Diário Oficial do Município (Diogrande). Prefeito Alcides Bernal diz que aumento corresponde apenas à correção inflacionária.



Usar o tranporte coletivo em Campo Grande vai ficar mais caro a partir de segunda-feira (5). A tarifa passará a R$ 3,53. A informação é do próprio prefeito Alcides Bernal, durante o lançamento do Dia “D” Municipal de Combate ao Aedes Aegypt, no pátio da Secretaria de Saúde (Sesau).



De acordo com o chefe do Executivo, o aumento corresponde somente à correção inflacionária. Hoje, a tarifa é de R$ 3,25.



Bernal alega que o aumento é necessário para poder exigir das empresas de ônibus melhoria na qualidade do serviço prestado à população.



Além disso, argumenta o prefeito, a Prefeitura pleiteia um recurso do programa Pró-Transporte, do Governo Federal, para a renovação de parte da frota, mas depende de contrapartida das empresas concessionárias do transporte coletivo. Com a contrapartida, Campo Grande receberia 79 novos ônibus.



“É preciso ter solidez financeira para conseguir dar a contrapartida”, disse.



RECUO

No mês passado, Bernal havia anunciado que iria congelar a tarifa e encaminhou à Câmara um projeto de isenção de imposto para as empresas concessionárias com esse objetivo, mas acabou sendo convencido de que precisaria conceder o reajuste inflacionário.