Passarela cede e acadêmicos da UFMS caem em rio

Divulgação Passarela antes de ceder

Passarela que dá acesso ao Rio Aquidauana cedeu e alunos do curso de Turismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que participam de uma visita técnica a um pesqueiro da região, caíram na água. O fato foi nesta terça-feira (4).

De acordo com informações do site local JNE, o local é bastante frequentado por turistas. Os acadêmicos estavam em uma aula técnica da disciplina ‘Meios de Hospedagem I’, e se deslocavam até uma passarela que fica sobre o rio Aquidauana, quando o mirante cedeu e os todos acabaram caindo na água.

Apesar do susto, não foi necessário chamar o Corpo de Bombeiros e nenhum dos envolvidos se afogou ou se feriu, mas uma aluna acabou tendo o celular levado pela água do rio. Ainda segundo o site, no momento do incidente, apenas um caseiro estava no local e não havia nenhuma placa de orientação sobre capacidade máxima de pessoas na passarela.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que se comprometeu a prestar esclarecimentos nesta quarta-feira (05). Também foi tentado contato com os proprietários do pesqueiro, mas sem sucesso até o fechamento da matéria. O local teve o nome preservado.