Parque Municipal de Piraputangas recebe sede própria após 13 anos

Marcos Boaventura Parque recebe sede

Após 13 anos foi inaugurada a sede própria do Parque Municipal de Piraputangas em Corumbá. O novo prédio possuiu 177,17m² e foi erguido no mesmo local onde existia uma antiga estrutura, que era um espaço de apoio à unidade de conservação.



De acordo com a assessoria da Prefeitura de Corumbá, a obra foi executada com recursos do Fundo Municipal de Meio Ambiente, por meio de Compensação de Licenciamento Ambiental da MCR/VALE no valor de R$ 310.000,00, R$ 90.000,00 da Empresa MMX, e R$ 19.435,60 de recursos próprios, totalizando R$ 419.435,06.



A ideia é apoiar a educação ambiental e oferecer visitação para a população e turistas. A sede do Parque Municipal de Piraputangas possuiu um receptivo, uma sala multiuso, dois sanitários, uma suíte para o guarda-parque, um depósito, uma copa cozinha, um quarto coletivo e uma área de serviço.