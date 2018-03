Parcelas atrasadas do IPVA 2018 podem ser regularizadas

Tamanho do texto

Proprietários de veículos podem regularizar situação pela internet ou nas Agenfas

Contribuintes que estão com parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de 2018 atrasadas podem deixar o débito em dia. A dívida pode ser regularizada pelo site da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) ou nas agências fazendárias (Agenfas) espalhadas por Mato Grosso do Sul.

O secretário de Fazenda, Guaraci Fontana, explica que o proprietário paga uma multa referente ao atraso. Os demais pagamentos são realizados no prazo regular. Lembrando que para realizar a consulta dos débitos, é necessário ter em mãos o documento do veículo.

A primeira parcela venceu em 31 de janeiro e a segunda em 28 de fevereiro. A data limite para pagamento da terceira é no dia 29 de março. A quarta e a quinta devem ser quitadas em 30 de abril e 30 de maio, respectivamente.

A expectativa de arrecadação é de aproximadamente R$ 700 milhões neste ano. Do tributo que chega aos cofres públicos estaduais, 50% é destinado ao Estado e 50% aos municípios onde o veículo foi emplacado.

A quantidade de veículos em MS aumentou de 961.368 em 2017 para 1.020.101 em 2018. Desse total, 38% ou 388.456 mil proprietários preferiram pagar o IPVA à vista em janeiro e aproveitar o desconto de 15%.

Em caso de dúvidas, os contribuintes podem procurar as Agenfas nos municípios, com documentos pessoais e do veículo. Em Campo Grande, também podem se informar na Unidade de Acompanhamento e Arrecadação de Outros Tributos/IPVA. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.