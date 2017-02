Paramotor cai durante manobra e empresário morre

Vilson Nascimento/A Gazeta News Paramotor caiu durante manobra

Pane em um paramotor pode ter provocado o acidente no fim da tarde de domingo (19) que acabou na morte de um empresário de 40 anos. A aeronave caiu em uma chácara próxima do município de Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul.



Segundo o site A Gazeta News, o empresário Adilson Peres Ruiz participava de um evento de motociclistas e realizava manobras no momento do acidente. Testemunhas relataram que a aeronave começou a girar rapidamente repetindo movimentos da manobra conhecida como “parafuso” e se chocou ao chão após perder altura.



Empresário sofreu múltiplas fraturas e morreu ainda no local. Paraquedas reserva da aeronave foi encontrado aberto ao lado do equipamento, mas testemunhas disseram que não viram o mesmo se abrir enquanto o paramotor caia.



Peritos da Polícia Civil estiveram no local para tomar as medidas necessárias e um inquérito deve ser instaurado para identificar as possíveis causas do acidente.