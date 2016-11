"Parada da Diversidade" será neste sábado

Divulgação Parada traz como tema “Direitos iguais, nem menos, nem mais” na tentativa de reafirmar as principais lutas do movimento

A concentração para 15ª edição da Parada da Cidadania LGBT ocorre a partir das 15h, no sábado (26), na Praça Ari Coelho. As principais manifestações e atividades começam a partir das 8h. Às 16h30 será a saída dos trios, abertura, execução do hino nacional e fala das autoridades.



A primeira parada será na Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho. Das 18h30 às 22h será o Show da Diversidade, encerrando com a Festa Oficial da Parada, às 23h59 na Boate SIS Lounge. Veja mais na programação abaixo.



Durante todo o dia, a Praça Ary Coelho vai receber ações sociais e educativas, atividades culturais com artistas locais, panfletagem de conscientização e realização de testes rápidos para detecção de doenças sexualmente transmissíveis, com o Centro de Testagem e Acolhimento (CTA) Itinerante da Saúde.