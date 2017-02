Para trabalhadores, fim do horário de verão não traz diferenças

Natália Moraes/Capital News Em Campo Grande, rotina segue sem alterações para trabalhadores

Quem acordou cedo na manhã desta segunda-feira (20) pode conferir a rotina em Campo Grande com mais um fim do horário brasileiro de verão. Apesar do atraso dos relógios em uma hora para todos os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, para muitos campo-grandenses, a medida não traz mudanças.

Natália Moraes/Capital News Para Neusa Santos, "povo brasileiro acorda cedo para trabalhar"

Com um ponto de venda de salgados na praça Ary Coelho, a autônoma Neusa Santos não vê diferença no atraso do horário. Há 35 anos na profissão, ela explica que o corpo acostuma rápido com a mudança. “É normal levantar cedo todo dia, então tanto faz, o povo brasileiro levanta cedo, tem que trabalhar”, disse.



Outro acostumado a acordar cedo devido o trabalho é o mototaxista Ademar Raimundo. Ele explica que além de não sentir diferenças no organismo, o movimento dos clientes também não mudou. Mas, Raimundo prefere o fim do horário de verão, já que “o dia passa mais rápido com o horário de verão”.

Natália Moraes/Capital News Acostumado a acordar cedo, Paulo Fialho não vê mudanças com fim do horário de verão

Já o mestre de capoeira e autônomo Paulo Fialho não tem preferência pelos horários. Ele explica que não sente a mudança porque acorda cedo para trabalhar desde os 6 anos de idade. “Toda a vida acordei cedo para trabalhar, nem uso mais o despertador”.

Fialho diz que, em casa, todos são acostumados a acordar cedo e também não sentem a diferença na hora de ajustar os ponteiros do relógio.



Estudantes

Quem gostou do fim do horário de verão foram os estudantes, que terão uma hora a mais na cama. Na Escola Estadual Joaquim Murtinho, o movimento já era grande desde às 6h50.

A estudante do 1º ano Vitória Gabriele diz que irá “descansar mais”. Na casa da aluna, a mudança não foi um problema já que os pais acordam mais tarde para o trabalho.



Outro a comemorar o fim do horário foi o estudante Mateus Correa, também do 1º ano. Para ele, além de poder descansar mais, a mudança representa o fim de um transtorno. “Ficava com medo de pegar ônibus, moro no Jardim Satamira e falta iluminação pública lá”, disse.



O horário brasileiro de verão encerrou à 0h deste domingo (19).