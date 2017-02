Para retomar atendimentos a crianças carentes, Instituto precisa de doações

EneiasAndrade/IDE IDE sofreu estragos com chuvas

Após estragos causados pelas chuvas, o Instituto de Desenvolvimento Evangélico ainda sofre por falta de recursos e a rotina foi modificada após o incidente. Centenas de crianças e adolescentes carentes estão sem participar das atividades, o local necessita de doações para que os jovens recebam o conforto necessário. Mesmo com dificuldades, aproximadamente 60 pessoas estão sendo atendidas e recebendo uma parte das atividades.



O diretor executivo, Enéias de Andrade Barbosa, contou ao Capital News que no momento a necessidade é de doações de ferro, material para construção de um muro, tijolo, cimento e dez caminhões de aterro. “Queremos atender pelo menos 150 crianças e atenderemos somente no período da tarde, até conseguirmos patrocínio. A gente precisa atender mais pessoas”, afirma.



O projeto precisa de voluntários e doadores que ajudem nas atividades, pois o bairro é de crianças carentes e que precisam do instituto. “Nosso apelo é que as pessoas se conscientizem que precisam dar um pouquinho mais aos menos favorecidos, para proporcionar a eles lazer em um lugar seguro e com atividades interessantes”, afirma o diretor.





Este ano as atividades começaram com a ajuda dos voluntários que conseguiram arrumar as portas dos banheiros provisoriamente, bebedouro, limpeza e retirada dos entulhos que foram acumulados com as chuvas.



O IDE atende crianças de seis a 12 anos, com gincanas e rodas de conversas. A partir de março voltam às oficinas, informática, esporte e lazer, aula de arte, violão e ballet com uma professora voluntária.



Para participar do Instituto de Desenvolvimento Evangélico, como voluntário ou doador, a pessoa deve entrar em contato pelo telefone (67) 9 9141-4509 ou indo até a sede que fica na rua Pilares, 251, bairro Portal Caiobá. O projeto recebe todos os tipos de doações.