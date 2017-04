Para forças sindicais, greve geral foi bem-sucedida em todo país

Anderson Ramos/Capital News Protesto reuniu milhares de trabalhadores pelas ruas de Campo Grande

Lideranças das duas maiores entidades sindicais do país, Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Força Sindical, consideram à greve geral de várias categorias na última sexta-feira (28) uma ação exitosa.



Rodovias foram bloqueadas, trabalhadores pararam por algumas horas e diversos serviços, como o transporte público, deixaram de ser prestados por algumas. As manifestações atenderam ao pedido das Centrais Sindicais e atividades foram registrados em todos os estados brasileiros.



Para o presidente da CUT, Vagner Freitas, a paralisação pode ter sido “a maior greve já realizada no país”. Freitas destacou a adesão aos protestos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Fortaleza, Curitiba e Brasília, onde as maiores manifestações foram realizadas.



Para o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), os trabalhadores decidiriam se mobilizar porque há “propostas viáveis para que o país retome o seu crescimento econômico sem a perda de quaisquer direitos trabalhistas, previdenciários e sociais”. Em comunicado divulgado no fim da tarde, a Força estima que 40 milhões de trabalhadores pararam nesta sexta-feira em todo país.



Paulinho da Força, no entanto, reconheceu que a não adesão de categorias como aeronautas (pilotos e comissários) e aeroviários (trabalhadores dos aeroportos) reduziu o impacto da paralisação.

Anderson Ramos/Capital News Brasileiro mostra bandeira e indiguinação durante protesto

Em Mato Grosso do Sul, a maior ação registrada aconteceu em Campo Grande. Trabalhadores do interior organizaram caravanas para poderem participar da manifestação na Capital. Só de Aquidauana, cidade na região oeste do estado, um grupo de 130 pessoas se reuniu para protestar em Campo Grande.



Todas as ações da última sexta-feira foram realizadas em protesto a duas propostas de reforma do Governo Federal, trabalhista e previdenciária. A primeira delas foi aprovada pela Câmara dos Deputadas esta semana e agora o texto segue para votação no Senado.