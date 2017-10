Para a nova unidade, Fibria encerrará 2017 com cerca de 3 mil empregados

Deurico/Capital News Somando todas as suas fábricas, a capacidade de produção da Fibria é de 7,25 milhões de toneladas de celulose por ano

Com a conclusão da segunda fábrica, a Fibria planeja contratar cerca de 3 mil empregados, entre próprios e terceiros, para atuar na nova operação.

Desse contingente, 988 pessoas serão colaboradores próprios, sendo que 144 vão se dedicar à operação industrial e 844 estarão na operação florestal. Para a contratação desses novos profissionais, a empresa, em parceria com o Senai, oferece cursos de capacitação e vagas de qualificação profissional aos interessados.

Na operação industrial, foram abertas 100 vagas de qualificação profissional, focado no desenvolvimento de pessoas da comunidade de Três Lagoas. Ao fim do programa, contrataram 63 empregados que se destacaram nas avaliações técnicas e comportamentais.

Para as posições que requerem experiência, a empresa busca profissionais das outras unidades da Fábrica e também no mercado de trabalho. Na operação florestal, a extensão de área de plantio faz com que seja preciso a busca de profissionais em Brasilândia, Água Clara e Três Lagoas, as localidades onde vão operar, sendo que, para atender a essa demanda, abriram 18 turmas de qualificação profissional. Até dezembro de 2017, terão 844 profissionais contratados.