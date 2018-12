Pane elétrica causa incêndio e carro é destruído pelo fogo na capital

Tamanho do texto

Reprodução O veículo foi completamente destruído pelo fogo

Um carro que transitava pela região do bairro Amambai, em Campo Grande, pegou fogo após uma pane elétrica e acabou sendo destruído pelas chamas, no fim da tarde desta quinta-feira (7).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio no automóvel, mas quando chegaram no local, o carro já estava completamente destruído. Os ocupantes de veículo conseguiram sair a tempo, quando perceberam muita fumaça saindo das instalações mecânicas e elétricas do carro, e ninguém se feriu.

Os bombeiros orientam os condutores a realizarem revisões mecânicas e elétricas regularmente, para que incidentes como este não aconteçam.