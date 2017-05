Pancadas de chuva podem ocorrer nesta terça em MS, menos no Pantanal

Tempo parcialmente nublado no início desta terça-feira (2) em Mato Grosso do Sul. As nuvens devem aumentar ao longo do dia e provocar pancadas de chuva na parte da tarde em algumas regiões. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente no Pantanal é que o dia será claro, sem previsão de chuvas.



Mínima para hoje é de 15°°C e a máxima não deve passar dos 34°C. Em Campo Grande o dia começa com mínima de 19°C e a máxima pode chegar aos 30°C. Em Corumbá os termômetros oscilam entre 20°C e 31°C. Já no norte do estado, em Coxim, a mínima prevista é de 22°C, mas a máxima fica em torno dos 33°C.



No município de Ponta Porã, no sul do estado, onde tem previsão de pancadas isoladas de chuva durante à tarde, a temperatura fica entre 18°C e 29°C. Três Lagoas deve registrar mínima de 21°C e a máxima também pode chegar aos 31°C.