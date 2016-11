Pais de alunos deficientes denunciam demissão de auxiliares e pedem ajuda na Câmara

Tamanho do texto

Deurico Ramos/Capital News Grupo de pais de alunos com deficiência esteve na Câmara Municipal na manhã desta terça-feira

Um grupo de cerca de 50 pais de alunos com deficiência que estudam nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) esteve na Câmara na manhã desta terça-feira (22) pedindo ajuda dos vereadores para impedir que os professores de apoio pedagógico educacional, auxiliares pedagógicos especializados e intérpretes sejam retirados das unidades educacionais do município.





Deurico Ramos/Capital News Elenice Furtado, representante dos pais, usou a Tribuna para relatar a situação

Ao usar a Tribuna para expor a situação, Elenice Furtado, representante dos pais dos alunos com deficiência, disse que o grupo decidiu ir até à Casa de Leis depois que os pais toaram ciência de uma determinação da SEMED (Secretaria Municipal de Educação) por meio de uma CI (Comunicação Interna), enviada para as unidades escolares na semana passada.



Segundo Elenice, o documento solicitava aos gestores a revogação dos contratos dos professores de apoio pedagógico educacional, revogação das convocações e aulas complementares, atribuídas aos auxiliares pedagógicos especializados e intérpretes, entre esses, que tem funções nos projetos esportivos e de arte e cultura.



A CI solicita ainda que os formulários de revogação devem ser encaminhados até o dia 28 de novembro, lembrando que o calendário escolar vai até o dia 22 de dezembro. Após a repercussão dessa CI, com intervenção da ACP e a manifestação indignada dos pais, a SEMED foi se posicionando de que as informações são falsas e não passam de boatos”, revelou.



Providências

Os vereadores da Comissão Permanente de Educação e Desporto deliberaram pela convocação da secretária Municipal de Educação, Leila Machado, para prestar esclarecimentos sobre a situação na quinta-feira (24) e possíveis providência em relação a denúncia.





Apelo

Divulgação O prefeito eleito Marquinhos Trad recebeu a comissão de mães de alunos com deficiência em seu gabinete na Assembleia

Uma comissão composta por cinco mães de alunos com deficiência e alguns vereadores que se dirigiram, a pedido do vereador Chiquinho Telles (PSD) até a Assembleia Legislativa, para se reunirem com o prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD), para tratar da questão e buscar uma solução para o próximo ano letivo.



Durante a reunião, Marquinhos afirmou que irá criar a coordenadoria para deficientes e discutir a aprovação de uma lei para tornar regra a presença de professores especializados para atender mais de duas mil crianças deficientes nos colégios municipais de Campo Grande.