Pagamentos para emissão de documentos no Detran devem ser feitos até dia 28

Deurico/Capital News Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu comunicado oficial alertando que os condutores que precisam emitir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), ainda em 2017, devem efetuar o pagamento até o dia 28 de dezembro.

O motivo é que não haverá expediente bancário no dia 29 de dezembro – último dia útil do ano. Os documentos que forem pagos no dia 29 de dezembro não poderão ser emitidos, pois a sua compensação ocorrerá somente no primeiro dia útil de 2018. Ou seja, no dia 02 de janeiro.