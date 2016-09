Pagamento de conta pode ser realizado em Correios durante greve

As agências próprias dos Correios, que atuam como Banco Postal, também são alternativas para pagamentos de contas de consumo, boletos bancários e atributos durante a greve.



As agências do Banco Postal oferecem serviços de abertura de conta, saques, depósitos, extratos, saldos, empréstimos e pagamento de benefícios do INSS, em parceria com o Banco do Brasil. É possível realizar o pagamento das contas em horário diferenciado do atendimento bancário.