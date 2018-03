Pacientes das unidades de saúde mental receberão 4 refeições por dia

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Cerca de 400 pacientes são atendidos diariamente pelas nove unidades da Capital

Após quatro anos com alimentação restrita ao almoço e jantar, pacientes das unidades de Atenção Psicossocial poderão fazer quatro refeições por dia. A partir de agora, também serão servidos café da manhã e lanche da tarde. Cerca de 400 pessoas são atendidos diariamente.

Os mantimentos adquiridos são suficientes para atender todas as unidades por um período mínimo de oito meses, com refeições servidas de segunda a segunda. O investimento total na compra dos alimentos é de R$70 mil, com recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

A coordenadora de Saúde Mental da Sesau, Ana Carolina Guimarães, explica que os recursos atendem não só as portarias do Ministério da Saúde, mas também a necessidade dos pacientes. “Principalmente daqueles que permanecem nas unidades por mais de 24 horas e muitas vezes não tem condições de comprar um lanche”.

A coordenadora afirma que outros processos estão em andamento para evitar que os pacientes voltem a ficar desassistidos.

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é composta por nove unidades, sendo seis Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), uma unidade de acolhimento adulto, uma residência terapêutica e um ambulatório de psiquiatria e saúde mental.