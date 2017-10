Outubro deve ter o dobro da chuva estimada para o mês passado em Campo Grande

No primeiro dia mês, já choveu quase um terço de todo o volume que é esperado para outubro em Campo Grande, de acordo com as informações do Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Conforme os dados confirmados pela coordenadora técnica do órgão, Franciane Rodrigues, choveu, desde 1º de outubro até o momento, 46,8 mm de chuva correspondendo a 32% do esperado para o mês de outubro que é de 147,9 mm. Os dados foram enviados à reportagem do Capital News às 12h25.

Os valores esperados para este mês representam o dobro do que foi estimado para setembro. O acumulado foi de 45,4 mm, correspondendo a 61,43% do que era esperado para o período, índice de chuva abaixo do que foi estimado inicialmente. Eram esperados 73,9 milímetros de chuva, em setembro, na Capital.

“Esse comportamento foi ocasionado pela intensificação do sistema de alta pressão muito normal para a época do ano. Mas desde que começou a primavera (22) a chuva já havia voltado em grande parte das regiões do MS, faltava a região central, que ficou 42 dias em estiagem. A maior rajada de vento ocorreu às 22h do dia 1 de outubro com ventos de 62 km/h”, detalhou a coordenadora técnica do Cemtec.

O vento derrubou árvores em várias regiões da cidade, conforme os registros do Corpo de Bombeiros. Foram 10 ocorrências registradas entre domingo (1°) e esta segunda-feira (2).

Veja os bairros onde houve queda ou risco de queda de árvore

Vila Carvalho (10h17)

Jardim Sayonara (11h19)

Vila Planalto (11h24 e 13h22)

Centro, na avenida Mato Grosso (14h41)

Jardim Imperial (00h30)

Bairro José Abraão (12h13)

Bairro Tiradentes (23h51)

Mato do Jacinto (23h36)

Jardim Centro-Oeste (15h06)