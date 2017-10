Orquestra Sinfônica de Campo Grande abre 11ª edição do Encontro com a Música Clássica

Assessoria A solenidade começa com uma homenagem especial à violinista Mayara Amaral, assassinada no dia 24 de julho deste ano

A Orquestra Sinfônica de Campo Grande abrirá na noite desta terça-feira (9), às 20 horas, a 11ª edição do Encontro com a Música Clássica, no Teatro Glauce Rocha com obra do compositor Eduard Grieg, Ases Death.

O evento é realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A solenidade começa com uma homenagem especial à violinista Mayara Amaral, assassinada no dia 24 de julho deste ano. A programação do Encontro com a Música Clássica será encerrado no dia 15 com diversas apresentações. O evento é gratuito e aberto ao público.

“Uma linda peça que também é um lamento”, explica o maestro da Orquestra Eduardo Martinelli ao fazer referência ao pesar dos músicos de Campo Grande pela perda de um talento do violão.

“Mayara esteve conosco em vários momentos, já atuou como solista com a Orquestra e éramos também colegas e amigos. Fazer essa homenagem é lembrar sua vida e arte, uma forma de abraçar toda a família e mostrar nossa indignação com a violência contra a mulher”, completa Martinelli.

É a segunda vez em 11 edições que o Encontro tem um artista homenageado. Na primeira vez a reverência foi ao instrumentista boliviano, Edgar Mancila (1965-2013), que junto com outros grupos trazia a música latino-americana ao festival.

Além da orquestra, a primeira noite do evento segue com vários intérpretes do violão erudito, como Ivan Cruz, Pieter Rahmeier e Lais Fujiyama, Marcelo Fernandes e o Quarteto Toccata, com obras que vão de Astor Piazzolla a Franz Schubert.

Programação

Um encontro de violoncelos marca o dia 11 de outubro com um grupo com mais 40 instrumentistas que se reúne para executar várias peças, algumas compostas especialmente para eles pelo próprio maestro Martinelli.

A Camerata de Madeiras Dedilhadas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS também se apresenta na quarta-feira tendo como solista o violinista Edison Verbisk.

No dia 12 de Outubro, Dia das Crianças, a Orquestra Sinfônica recebe o Palhaço Dentinho em um espetáculo que promete ser cheio de surpresas para as crianças convidadas especiais para esse dia. Corais infantojuvenis da Fundação Ueze Zahran, Pciu/UFMS, Grupo de Incentivo à Cidadania e Qualidade de Vidan-Viver Bem e Fraternidade Amália Franco também participam do concerto.

Dia 13, mais uma vez o palco do festival terá a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande que se apresenta e ainda recebe solistas do Duo Siqueira Lima (SP) e o Trio RIL (MS). Dia 14 as atrações são o Quarteto Meridional (MS) e o Brasil in Trio (GO).

Famosas árias de ópera como “Fígaro” da abertura do Barbeiro de Sevilha, “Habanera” e “Brindisi” estarão no repertório de encerramento do festival, no dia 15, com solistas do Paraná, acompanhados do Coro de Câmara de Campo Grande.

Em novembro, o Festival segue pelas cidades de Coxim, Paranaíba, Maracaju, Chapadão do Sul, Corguinho, Rio Negro, Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante e São Gabriel D’oeste.