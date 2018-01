Operário fecha acordo com Caixa para incentivar apostas na Timemania

O Operário Futebol Clube fechou um acordo com a Caixa Econômica Federal para incentivar apostas na Timemania, marcando o Galo como time do coração. O documento foi assinado nesta quinta-feira (11), às 15h, na sede da superintendência da Caixa em Campo Grande.

Deurico Ramos / Capital News Da esquerda para direita, Daniel Pasqualotto, Cel Nelson, Estevão Petrallás, Evandro Narciso Lima e Rafael Meirelles

Cartazes serão fixados nas lotéricas, incentivando os torcedores e a população sul-mato-grossense a apostarem no clube. O valor de cada aposta é de R$ 2. “Queremos valorizar o time da nossa terra. Desta maneira, o torcedor concorre ao prêmio, ajuda o clube a mudar de patamar e as ações sociais que a Caixa desenvolve”, afirmou o presidente do Operário, Estevão Antônio Petrallas.

O presidente do clube ainda falou sobre a importância de trazer o torcedor de volta ao estádio. “Esse é o primeiro passo. Esperamos que com o Timemania a gente possa ter uma receita efetiva, que influencie a renda do clube. A partir daí, de forma independente, o time vai trazer jogadores mais renomados ainda e, de fato, encher o nosso estádio”.

Divulgação / OFC Torcedores que apostam na Timemania serão incentivados a apostarem no Operário como o time do seu coração

A Timemania foi criada em 2008 para auxiliar 100 clubes do Brasil no pagamento de dívidas fiscais com a União. O Operário é o único time de Mato Grosso do Sul incluso na lista. Nos últimos dez anos, o clube reduziu o valor devido de aproximadamente R$ 10 milhões para pouco mais de R$ 3 milhões.

O superintendente da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Evandro Narciso Lima, falou sobre a importância da regularidade com a União. “A caixa considera muito importante o time estar em regularidade. Quando a gente trabalha a questão do patrocínio, isto é algo que exigimos. Então, sempre incentivamos os clubes a resolverem sua situação com a União”, afirmou.

Também estiveram presentes na assinatura do acordo o conselheiro do clube, Coronel Nelson, e os advogados do Operário, Daniel Pasqualotto e Rafael Meirelles.