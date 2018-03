Operação notifica 65% dos meios de hospedagem fiscalizados em Campo Grande

Mario Hada Cadastro é obrigatório para meios de hospedagem, agência de turismo, transportadora turística e outros segmentos do setor

A vistoria realizada pelo Ministério do Turismo (MTur) nos meios de hospedagem em funcionamento de Campo Grande foi encerrada nesta quinta-feira (15). Após 37 visitas realizadas, 25 estabelecimentos foram notificados por não terem apresentado o registro obrigatório Cadastur. Os números representam 65% do total fiscalizado.

O objetivo da fiscalização foi sensibilizar os prestadores de serviços turísticos sobre a importância da regularização junto ao MTur. O Cadastur também traz uma série de vantagens para empresas da área, como acesso a financiamento em bancos oficiais do governo e cursos gratuitos de qualificação.

“Nosso objetivo com essa ação é antes de tudo conscientizar para a importância de os empreendimentos estarem atuando de forma legal. Essa formalização é muito importante para o setor mas também para o turista que se sente mais seguro ao se hospedarem em um meio de hospedagem cadastrado junto ao Ministério do Turismo”, explicou Daniela Saraiva, fiscal do MTur.

O cadastro é obrigatório para todo o Brasil, sujeito a multa de até R$ 854 mil. Para realizar o cadastro, basta acessar o site do Novo Cadastur, escolher o item “Sou prestador” e preencher os dados básicos. A plataforma foi modernizada em todo o Centro-Oeste.

De acordo com a Lei Geral do Turismo, o cadastro é obrigatório para agências de turismo, meios de hospedagem, guias de turismo, transportadoras turísticas, acampamentos turísticos, organizadoras de eventos e parques temáticos.

As ações têm surtido efeito nos números do Cadastur. Em dezembro de 2017, foram identificados 64.591 cadastros, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Desde que foi iniciada, em setembro de 2017, a operação já esteve em 13 cidades: Brasília, Rio de Janeiro, Boa Vista, Maceió, João Pessoa, Palmas, Aracaju, Teresina, Fortaleza, Vitória, São Luís, Cuiabá e Belo Horizonte. Até abril, os fiscais do MTur visitarão todas as capitais brasileiras.