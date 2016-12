Operação Lava Jato vence o 13° prêmio Innovare 2016 realizado pelo Ministério da Justiça

Representantes da Operação Lava Jato receberam nesta terça-feira (06), o 13° prêmio Innovare, por ser considerada a maior e mais importante investigação de corrupção que o país já viu.



O caso começou ao abrir uma investigação sobre o uso de uma rede de postos de combustíveis e lava jato de automóveis para movimentar recursos ilícitos pertencentes a uma das organizações criminosas inicialmente investigadas. Embora a investigação tenha avançado a outras organizações criminosas, o nome inicial se consagrou.



A operação derrotou outras 51 iniciativas na área do MP. O trabalho da Lava Jato, que continua em curso, conta com o esforço de 14 procuradores e aproximadamente 50 servidores públicos de outras áreas, coordenando ainda equipes da Polícia Federal, Receita Federal, Petrobrás, Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), Controladoria Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).



“Os resultados da Lava Jato, em muitos aspectos, quebram recordes da Justiça. Temos que reconhecer, contudo, que eles não são fruto apenas do amadurecimento democrático de nossas instituições e leis ou da dedicação e qualificação dos profissionais que atuam no caso. Há uma boa dose de sorte, porque hoje o sistema é uma grande engrenagem fadada a produzir, segundo uma pesquisa acadêmica, impunidade em 97 de cada 100 casos de corrupção”, reconhece o procurador do Ministério Público Federal (MPF), Deltan Martinazzo Dallagnol, coordenador da força-tarefa.



Três dias antes desse reconhecimento nacional, a Lava Jato ganhou repercussão no exterior: no sábado (3/12), a operação superou 580 outros trabalhos do mundo inteiro e conquistou o Prêmio Anticorrupção 2016 da prestigiada Transparência Internacional.



No primeiro momento da investigação, desenvolvendo a partir de março de 2014, perante a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio. Na sequência, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras.



“A Lava Jato é fruto de mais de 20 condições necessárias que eu classificaria como improváveis, mas que, para nossa sorte, alinharam-se”, diz o procurador, que avalia a corrupção no Brasil como “enraizada e sistêmica”. O coordenador da operação falou à Agência CNJ de Notícias sobre os avanços conquistados pela Lava Jato e o combate à corrupção. “Uma coisa é saber que o monstro existe. Outra, bem diferente, é vê-lo em carne e osso à nossa frente, o que é assustador”, reconheceu Dallagnol.



Para que a população possa entender e acompanhar os casos da Operação Lava Jato criaram um site destinado a força-tarefa que pode ser acessado por todos através do site http://lavajato.mpf.mp.br/.

Divulgação/Assessoria Operação Lava Jato